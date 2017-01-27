Исправительная колония № 16 в Мурманской области больше всего зарабатывает на госзакупках

В 2016 году замдиректора ФСИН Олег Коршунов сообщил, что на госзакупках исправительные учреждения страны заработали 50 миллиардов рублей. Эксперты Проектного центра «Инфометр» изучили, как ФСИН и их подведомственные учреждения Северо-Западного федерального округа выстраивают экономические отношения.

Исправительные учреждения СЗФО заключили с 2011 года более 6,5 тысячи контрактов на общую сумму почти в 7 млрд рублей. Эксперты выяснили, что основная масса заказов поступает от организаций, аффилированных с уголовно-исполнительной системой: управления, колонии и образовательные учреждения, подведомственные ФСИН России за все годы заказали продукции, работ и услуг в 60 раз больше, чем все остальные.

Например, с 2011 года на госзакупках исправительные учреждения в регионах заработали: Архангельская область - 2148720398 руб.; Республика Коми - 1642553644 руб.; Псковская область - 925402731 руб.; Санкт-Петербург и ЛО - 428153667 руб.; Вологодская область - 426303261 руб.; Новгородская область - 386181160 руб.; Калининградская область - 277303282 руб.; Мурманская область - 244477720 руб.; Республика Карелия - 191080473 руб.

Самое прибыльное исправительное учреждение в Мурманской области Исправительная колония № 16, заработавшая 66 млн рублей на пошиве одежды, ремонтных и строительных работах и производстве продуктов питания.