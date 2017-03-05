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Мурманская область. Арктика05.03.17 09:02

Испытание холодом: около 600 километров преодолела арктическая экспедиция Минобороны России экстремальных условиях

Около 600 километров преодолела арктическая экспедиция Минобороны России, ведущая исследования и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в суровых условиях Арктики. В ходе экспедиции уже проведено более 20 различных исследований и лабораторных работ по возможностям техники ее эргономическим возможностям, в том числе по проведению технического обслуживания и ремонта техники.

Также испытаниям подвергаются перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для обеспечения проживания и проведения обслуживания военной гусеничной техники, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения в арктическом исполнении.

Представители Минобороны России и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной техники двигаются по маршруту от посёлка Тикси (Республика Саха, Якутия) до острова Котельный, а затем обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых и прибрежной зоне.

Сегодня экспедиция после остановки на отдых и пополнения запасов в районе населенного пункта Нижний Янск на побережье Янского залива моря Лаптевых продолжила движение.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, общая протяженность автономного марша протяженностью более 2000 км члены экспедиции проводят оценку возможностей техники в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия), в том числе способность обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу, при метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особенностей Крайнего Севера.

Испытаниям подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

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