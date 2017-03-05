Испытание холодом: около 600 километров преодолела арктическая экспедиция Минобороны России экстремальных условиях
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Также испытаниям подвергаются перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для обеспечения проживания и проведения обслуживания военной гусеничной техники, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения в арктическом исполнении.
Представители Минобороны России и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной техники двигаются по маршруту от посёлка Тикси (Республика Саха, Якутия) до острова Котельный, а затем обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых и прибрежной зоне.
Сегодня экспедиция после остановки на отдых и пополнения запасов в районе населенного пункта Нижний Янск на побережье Янского залива моря Лаптевых продолжила движение.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, общая протяженность автономного марша протяженностью более
Испытаниям подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.