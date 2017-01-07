Исторические раритеты со дна Баренцева моря водолазы Северного флота продолжат подымать летом 2017 года

Водолазы Северного флота в летний период 2017 года продолжат обследование транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба СФ, военные специалисты также продолжат подъём военной техники тех времен, поступавшей в Советский Союз по программе лендлиза из США.

Планируется, что очередная операция по подъёму исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно спасательного отряда флота.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, морской транспорт находится в территориальных водах РФ на глубине около 60 метров , что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) осуществлять спуски в легком водолазном снаряжении. В обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты «Пантера+» и «Тайгер», которые также способны вести подводную съёмку.

В 2016 году спасательные силы СФ с борта затонувшего американского транспорта подняли дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и американский танк «Шерман». В военные годы эта специальная техника широко использовалась в промышленном, гидротехническом, автодорожном, городском, железнодорожном, аэродромном строительстве. Для высвобождения оборонных мощностей Советского Союза дорожные катки закупались за рубежом.

Ранее с транспорта «Томас Дональдсон» были подняты еще один танк «Шерман» и паровая лебедка. Это устройство находилось на самом судне и обеспечивало проведение грузовых операций при разгрузке и погрузке транспорта.

Ценные исторические артефакты были переданы командованием СФ в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил СФ.