Истребители «Адмирала Кузнецова» вернулись в Североморск раньше крейсера

Первые истребители МиГ-29К из состава авиационной группы крейсера «Адмирал Кузнецов» вернулись в Североморск - главную базу Северного флота после выполнения боевых задач в Средиземном море, сообщает телеканал «Россия-24». «На посадку заходит один самолёт МиГ-29К. Два уже приземлились», - сообщила ведущая в ходе прямой трансляции из Североморска.

В ближайшее время ожидается посадка остальных самолётов и вертолётов из авиагруппы авианосца - кроме истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ, это тяжёлые истребители Су-33 и многоцелевые вертолеты Ка-52.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» в составе авианосной группы выполнял задачи в Средиземном море, в том числе у берегов Сирии. Дальний поход крейсера начался 15 октября 2016 года, решение о его возвращении было объявлено 6 января этого года.