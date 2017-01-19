Итоги проверки: работа коммунальных служб неудовлетворительная

В рейде по флотской столице вместе с главой ЗАТО г.Североморск Александром Абрамовым и главой администрации ЗАТО г.Североморск Ириной Нориной приняли участие представители обслуживающих организаций и управляющей компании. Так что предъявлять очередные претензии было кому. Несмотря на то, что графики уборки на сайте администрации регулярно публикуются, сами графики нарушаются и городские дороги и дворы от снега очищаются плохо.

Проверка на ул.Сгибнева (район дома № 12 и проезда к зданию ОВД) показала, что из-за скопления припаркованных машин снегоуборочная техника 17 января так и не смогла убрать снег и расширить проезжую часть. Утром в среду большинство машин с проезда выехало. И всего один автомобилист не нашёл возможности это сделать.

Много жалоб поступило в адрес администрации от жильцов домов по ул.Душенова, 8/9, 8/10 и 8/11. Их двор, кстати, общий с детским садом №16 «Якорек», по графику должен был убираться в воскресенье. Между тем, уборка была проведена только во вторник. Однако к среде все усилия коммунальщиков были сведены на нет. По мнению глав, плохо убранный снег по причине изначально некачественной уборки выезжающие машины расташили по всему двору.

Сравнить качество уборки дворов двумя разными УК предложил глава ЗАТО Александр Абрамов. Поэтому следующей точкой комиссии стал двор домов № 9 и № 10 по ул.Морской. Двор дома № 10 - зона ответственности УК «Север», а двор дома № 9 - УК «СЖКХ». Разницы никто не заметил - обе компании плохо убрали снег и с дворового проезда, и вдоль подъездов, где помимо снежной каши ещё и гололед.