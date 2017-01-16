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Мурманская область. Арктика16.01.17 09:31

IV Сретенский молодёжный бал состоится в Мурманске

19 февраля состоится IV Сретенский молодёжный бал, организованный отделом по работе с молодёжью Мурманской и Мончегорской епархии, Мурманской студией исторических танцев и движением православной молодёжи Мурманской области.

Сретенские балы приурочены к одному из знаменательных православных праздников - Сретению Господню, который отмечается 15 февраля, и проходят по всей стране. В этот день православный мир вспоминает событие, когда Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

Кроме того, 15 февраля - Всемирный день православной молодёжи, который отмечается с 1953 года, когда состоялась Первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодежного движения, получившего название «Синдесмос». В ней приняли участие около 50 человек различного этнического происхождения: русские, сербы, финны, грузины, румыны, сирийцы, индусы.

В этот день православная молодёжь разных стран мира встречается со священнослужителями, посещает больных, устраивает концерты, викторины и выставки, участвует в спортивных состязаниях и многих других мероприятиях.

Мурманский бал, будет посвящён золотому веку русской культуры - главное действие мероприятия представит собой реконструкцию досуга молодых людей XIX века. Традиционные ценности - это не только уважение к своей культуре, но и умение передавать элементы искусства будущим поколениям.

Организаторы бала ставят своей целью привлечение внимания к культуре и истории России начала XIХ века, по возможности - воссоздание атмосферы того времени, поскольку балы и бальные танцы - это традиционная форма досуга и общения, не позволяющая благородству, учтивости и изяществу выйти из моды.

Организаторы приглашают на бал всех желающих. Для участия в мероприятии необходимо посетить предварительные мастер-классы по танцевальной подготовке. Танцевальный опыт и наличие пары необязательны.

Программа обучения построена по принципу «от простого к сложному», поэтому танцевальный опыт необязателен, всему научат. Для участия необходимо подать заявку: https://vk.com/topic-132213478_34922586

Мастер-классы проходят по средам в 19.30 в Доме молодёжи по адресу: ул. Орликовой,  3. Информация о последующих занятиях будет обновляться в группе бала «ВКонтакте». 

В программе Сретенского молодежного бала - бальные танцы (полонез, вальсы, польки, кадрили и другие) и творческие номера. В перерыве между отделениями бала участников будет ждать лёгкий фуршет.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам:  +7-911-322-62-95 - Кристина и +7-902-135-21-44 - Анастасия.

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