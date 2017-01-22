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Мурманская область. Арктика22.01.17 11:53

Из-за аварии на теплотрассе без тепла остались жители десятков домов в центре Мурманска

В центре Мурманска в ночь с 21 на 22 января произошла авария на теплотрассе, без отопления остались десятки домов центральных районов областного центра.

В администрации Мурманска работает оперативный штаб по устранению последствий отключения на сетях Мурманской ТЭЦ.

В связи с дефектом на неустановленном участке теплотрассы, зафиксированном в 3.30 22 января, с 5 часов были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ. Поиск дефектного участка теплосети вёлся непрерывно. Дефект был обнаружен на ул. Дзержинского и локализован. Восстановление циркуляции началось в 8.00 22 января.

На заседании срочного оперативного штаба в администрации города Мурманска представители Мурманской ТЭЦ отчитались о проводимых работах по устранению последствий аварии и информировали о том, что планируют выйти на рабочие параметры теплоносителя к 15.00, за исключением домов, попадающих в зону устранения аварийной ситуации.

До завершения работ по восстановлению теплотрассы от тепло- и горячего водоснабжения будут отключены объекты по следующим адресам: ул. Траловая, 51, 47а, 49а; ул. Шмидта, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37; Театральный бульвар, 3, 6, 8; ул. Дзержинского, 2, 3, 4,5, 7, 9; ул. Егорова, 4; просп. Ленина, 60, 62.

Сейчас в Мурманске температура воздуха -3°, ветер северо-западный 5-13 м/с, временами идёт снег.

 

 

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