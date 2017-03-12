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Мурманская область. Арктика12.03.17 18:00

Из-за непогоды 10 автомобилей столкнулись на 1415 км автодороги Р-21 «Кола»

Воскресный день, 12 марта, доставил беспокойства и забот сотрудникам Госавтоинспекции Мурманской области и спасателям.

Сегодня в период с 15 часов и до улучшения погодных условий будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге «Кола - Серебрянские ГЭС» с 31 км до посёлков Туманный и Териберка.

Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через автодорогу «Никель – Приречный – Лотта».

В связи с неблагоприятными погодными условиями и во избежание ДТП Госавтоинспекция Мурманской области настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без  особой необходимости.

Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Передвигаться на транспортном средстве с включенными фарами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Важность следования этим рекомендациям сегодня же подтвердило ДТП, которое произошло сегодня около 13 часов на 1415 км автодороги Р-21 «Кола», где произошло столкновение 10 автомобилей. По предварительной информации, причиной ДТП стала нулевая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работали 3 экипажа ДПС. Движение транспорта было ограничено. Спасатели приняли меры по максимально быстрому устранению автомобилей, попавших в ДТП, с проезжей части  для организации нормального движения по трассе. По состоянию на 14.50 на 1415 км автодороги Р-21 «Кола» движение транспортных средств полностью восстановлено.

Фото: https://vk.com/murmanskgroup?z=photo-5608669_456263674%2Fwall-5608669_4409398

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