Мурманская область. Арктика24.02.17 09:20
Из-за непогоды перекрыто движение на п.Туманный и с.Териберка
Как сообщает «Мурманскавтодор», в виду сложных дорожных условий с 8.30 24 февраля закрыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 32- км 123 до п.Туманный включая автоподъезд к с.Териберка.
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