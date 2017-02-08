Мурманская область. Арктика08.02.17 09:36
Из-за технической неисправности воздушного судна в аэропорту «Мурманск» задержали рейс на Москву
В аэропорту «Мурманск» произошла задержка рейса SU 1325 Мурманск - Москва. По предварительной информации, задержка рейса произошла по причине технической неисправности самолёта.
Рейс под номером SU 1325 должен был отправиться в Москву ещё вчера вечером в 18.45. Однако, его сначала задержали до 7.00, а затем перенесли ещё на 3 часа.
По последней информации, задержка рейса произошла из-за технической неисправности самолёта. Пассажиров этого рейса отправят в 10.00 рейсом SU 1775.
Рейс SU 1325 направлением Мурманск - Москва совершал самолёт «Суперджет» компании «Аэрофлот».
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