Из-за взрывных работ автодорогу Кола-Мурмаши опять перекроют

В связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» движение автотранспорта по автодороге Кола-Мурмаши в районе 10-11 км 13 января - с 14.30 до 15.30 час будет перекрыто.

Автолюбителей просят использовать альтернативные маршруты движения.