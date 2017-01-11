Мурманская область. Арктика11.01.17 14:07
Из-за взрывных работ автодорогу Кола-Мурмаши опять перекроют
В связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» движение автотранспорта по автодороге Кола-Мурмаши в районе 10-11 км 13 января - с 14.30 до 15.30 час будет перекрыто.
Автолюбителей просят использовать альтернативные маршруты движения.
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