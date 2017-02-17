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Мурманская область. Арктика17.02.17 10:15

Избавляемся от очередной законодательной коллизии - за общедомовые нужды разрешили платить по счётчикам

Жильцы многоквартирных домов получили возможность снизить расходы на свет, тепло и воду, которые идут на общедомовые нужды, например, освещение и мытье полов в подъездах. Теперь можно перейти на расчёт платежей не по нормативу, а по фактическому потреблению, если есть общедомовые счётчики, пишет «Российская газета».

Установленные в регионах нормативы не запрещают собственникам платить за общедомовые нужды по приборам учета. Такое разъяснение подготовили в Минстрое.

Недопонимания возникли после того, как с 1 января платежи за общедомовые нужды «переехали» из коммунальных услуг в разряд жилищных. Если раньше жильцы платили по счетчику, то теперь для расчета управляющие компании (УК) должны использовать норматив потребления услуг на общедомовые нужды. Завышать платеж в квитанциях они не имели права.

Плата за содержание общего имущества не может превышать размер норматива, говорится в материалах Минстроя. Все расходы сверх этого должна взять на себя УК и не перекладывать их на жильцов. Казалось, это правило должно было гарантировать сохранение расходов россиян на прежнем уровне. Но по факту цифры в платежках выросли в ряде регионов в 4-5 раз.

Проблемы возникли и у тех УК, которые до 1 января делали расчёты затрат по счетчикам. Выяснилось, что с начала года «вне закона» оказались не только платежи выше норматива, но и ниже него. Это стало результатом законодательной коллизии, считает Игорь Кокин, эксперт из РАНХиГС. В Жилищном кодексе РФ говорится, что плата должна устанавливаться "исходя из норматива, что не позволило взять за основу показания счетчика, которые зачастую ниже норматива.

Разъяснения Минстроя должны устранить это недоразумение. Если фактический размер расходов на общедомовые нужды меньше норматива и их расчет делается на основе показаний общедомовых приборов учета, то возможно начисление по фактическому объему потребления. Таким образом к завышению платежей возврат к счётчикам привести не может. Верхняя планка расходов на общедомовые нужды будет, как и сейчас, ограничена.

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