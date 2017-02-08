Избыточное давление со стороны государства и январские шторма привели к падению грузооборота в Мурманском морском рыбном порту

Первый месяц 2017 года оказался неутешительным для коллектива Мурманского морского рыбного порта. Общий грузооборот терминала упал на 15,5% (18,6 тысячи тонн против 22 тысяч в январе 2016 года), рыбопродукции – на 39% (9,2 тысячи тонн против 15 тысяч).

Десятикратный рост перевалки альтернативных грузов (2,1 тысячи тонн против 0,2 тысячи) выправить ситуацию с грузооборотом «ММРП» не смог. Слишком сократились объёмы доставки рыбы в Мурманск.

Если в январе 2016 года в порт зашло 71 судно, работающее в рыбной отрасли, то в минувшем месяце этого года только 48.

Нерадостной ситуации поспособствовала плохая погода на промысле, считает пресс-служба ММРП. Так, из-за январских штормов прибрежники доставили в порт только 800 тонн охлажденной рыбы, хотя обычно за месяц добывают 1000-1500 тонн. В целом по Северному бассейну вылов составил 26 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 6,3 тысячи.

Сами рыбаки сокращение судозаходов в родной порт объясняют избыточным давлением со стороны государства. Например, 3 февраля Мурманск посетил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Заполярные промысловики рассказали ему о своих в проблемах. Одна из них связана с осуществлением контрольных процедур при оформлении рыбопромысловых судов и продукции в рыбном порту. Постоянные задержки с оформлением, по словам председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева, являются одной из причин снижения объёмов перевалки рыбной продукции в Мурманске.