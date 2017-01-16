Изменения в жилищном законодательстве могут вызвать непонимание и обеспокоенность граждан

Конец 2016 – начало 2017 года ознаменованы принятием на федеральном уровне пакета нормативно-правовых документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона сегодня напомнила об этом на оперативном совещании в правительстве. В числе прочего изменения коснутся включения в состав платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах расходов на оплату холодной и горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах. О том, как общедомовые расходы будут отражены в платёжных документах с учётом этих изменений, глава региона попросила доложить начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёну Кузнецову.

Руководитель ведомства подтвердила, что уже в январе строка «общедомовые нужды» исчезнет из платёжных квитанций ресурсоснабжающих организаций – общая сумма будет отражена в квитанции за содержание и ремонт жилья.

«Исключение составляют случаи, когда в многоквартирных домах выбран непосредственный способ управления или способ управления не реализован. В таких домах платежный документ на оплату услуг по индивидуальному потреблению в жилом помещении и на общедомовые нужды выставляет потребителям ресурсоснабжающая организация. Плата за коммунальные услуги на ОДН должна предъявляться в платежных документах на содержание и ремонт жилого помещения в размере, не превышающем размер платы, определенной исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг на общедомовые нужды», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Начальник ГЖИ также сообщила, что с января электронное обращение, поданное не через систему ГИС ЖКХ, не может являться основанием для проверки. Это правило теперь действует для всех видов надзора: государственного и муниципального жилищного надзора, лицензионного контроля. По мнению Алёны Кузнецовой, это улучшает открытость системы ЖКХ – человек может отслеживать работу по своему заявлению в личном кабинете ГИС ЖКХ. Также с 2017 года в перечень работ, входящих в капитальный ремонт многоквартирного дома, внесён ремонт перекрытий.

Глава области отметила, что изменения в жилищном законодательстве могут вызвать непонимание и обеспокоенность граждан: «Государственную жилищную инспекцию прошу провести большую разъяснительную работу в средствах массовой информации. Глав администраций муниципальных образований во взаимодействии с УК, ТСЖ, ЖСК прошу проконтролировать реализацию на территории муниципалитетов изменившегося жилищного законодательства при формировании платежных документов, начиная с января 2017 года», – сказала она, отметив, что а электронную почту главы региона продолжают поступать письма от жителей с различными жалобами.