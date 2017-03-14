Изуверы из Апатитов, убившие 19-летнюю девушку, нанеся ей не менее 90 ударов, предстанут перед судом

В городе Апатиты перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в совершении преступления против жизни и здоровья.

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей города Апатиты: мужчин возрастом 21 и 22 года, и женщины, возрастом 24 года. Они обвиняются в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемые, в период времени с 20 по 24 августа 2016 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в одной из квартир в городе Апатиты, поддерживая преступные действия друг друга и действуя в составе группы лиц, стали поочерёдно причинять телесные повреждения и издеваться над не оказывающей сопротивления 19-летней девушкой, действуя с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В общей сложности соучастники нанесли девушке не менее 90 ударов, в том числе и различными предметами. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте совершения в отношении нее преступления.

Прокурором города Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.