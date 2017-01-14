К Бабке-Ёжке в гости пришли юные читатели

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло литературно-игровое занятие для дошкольников 5-7 лет студии Библиодетка.

Дети побывали в доме Бабы Яги, увидели, какой он изнутри и почувствовали запах сушеных трав, ягод и грибов. Баба Яга пожаловалась ребятам на своё здоровье. Чтобы её развеселить, малыши поиграли с Бабой-Ягой в догонялки, подарили ей цветной платочек и сказали добрые слова. С большим интересом юные мурманчане послушали сказку Татьяны Рик «Про вредную Бабку-Ёжку» и узнали, как она подружилась с соседом червяком.

В конце занятия ребята разукрасили весёлый портрет Бабы-Яги, а сказочная героиня угостила детей «лесной малинкой».