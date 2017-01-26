К концу января в России сформировано свыше 2 тысяч новых рыбоводных участков

В регионах продолжается кампания по формированию новых участков под товарное рыбоводство, между пользователями распределен 781 участок еще по 200 идут торги.

По оперативным данным Росрыболовства, по состоянию на 25 января 2017 года с начала заявительной кампании (стартовала во втором полугодии 2015 года) сформировано 2025 новых рыбоводных участков общей площадью свыше 114,1 тыс. гектаров.

В настоящее время продолжаются торги по распределению площадей под аквакультуру. Так, Росрыболовством и его территориальными управлениями проведено 135 аукционов на право заключения договора пользования рыбоводным участком, по итогам которых распределены 781 рыбоводный участок площадью 37,2 тыс. гектаров.

В настоящее время в регионах завершаются торги по более чем 200 рыбоводным участкам.

Всего товарная аквакультура в России осуществляется уже на 2,5 тыс. участках площадью более 360 тыс. гектаров. По итогам 9 месяцев 2016 года объем производства продукции аквакультуры вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 97,5 тыс. тонн.