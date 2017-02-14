К новому дому – новую дорогу

Полярные Зори получат субсидию на строительство дорог в 2017 году. Завершен конкурсный отбор заявок на получение муниципальными образованиями в 2017 году субсидий из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Организатор конкурса - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Полярные Зори вошли в число победителей конкурса.

Как пояснил глава города Максим Пухов, из областного бюджета Полярным Зорям будут выделены средства в размере 6 млн 549 тысяч 280 рулей на строительство автодороги в 4 микрорайоне. Сейчас там возводится 90-квартирный дом, подъезд к которому обеспечит новая автодорога. Помимо средств субсидии на строительство дороги выделены средства местного бюджета в размере 3 млн рублей, 2 млн рублей составит софинансирование Кольской АЭС.

Проектом предусмотрено не только строительство самой автомобильной дороги, но и освещение, благоустройство территории и создание парковочных мест.