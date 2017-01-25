КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыПодвижные пункты обогрева МЧС России по Мурманской области продолжат работу до особого распоряжения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.01.17 16:47

Кабинет по углубленному изучению Правил дорожного движения открыли в мурманской гимназии

В гимназии № 8 Мурманска открыли кабинет по углубленному изучению Правил дорожного движения. Торжественное мероприятие посетили глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс.

Кабинет оснащён современным учебным оборудованием: интерактивными пособиями, настольными играми, макетами перекрестков. Оно позволит школьникам  эффективнее  осваивать правила безопасного поведения на дорогах.

– Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности образовательных учреждений Мурманска. Эта работа будет продолжена, – отметил Дмитрий Филиппов.

Это уже девятый подобный кабинет. Также в городских школах открыты 4 учебно-игровые площадки по углубленному изучению правил безопасности дорожного движения, 11 учреждений оснащены электронными светодиодными схемами безопасных маршрутов движения.

– Сегодня каждое третье общеобразовательное учреждение в городе имеет соответствующие методические комплекты, необходимое оборудование. Посещать эти площадки могут и ребята из близлежащих школ, – рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов.

Кроме того, организована совместная работа с ГИБДД УМВД России по Мурманской области. Проводятся профилактические акции, месячники безопасности дорожного движения, конкурсы, соревнования. Созданы отряды юных инспекторов дорожного движения, в которые входят около 450 мурманских школьников.

Практика показывает, что благодаря системной профилактической работе снижается количество ДТП, совершенных по вине детей.

– Создание таких кабинетов очень актуально. Дети должны быть подготовлены к участию в дорожном движении, – подчеркнул Александр Усс. – Со своей стороны сотрудники ГИБДД взяли на себя обязанность принимать участие в профилактических занятиях.

К слову, продолжится реализация городского проекта «Дорога в школу», в рамках которого отремонтированы проезды к почти 100 социально значимым учреждениям. Для безопасности юных северян в прошлом году установлено 16 светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 350 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 11 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРоссияне экономили в декабре даже на новогодних подаркахВ Мурманской области цены на бензин растут и у оптовиков , и на АЗС-PRO ВалютуЕвро снизилось почти на 20 копеек, доллар – почти на 7 копеекДоллар США и евро снижаются-PRO ЭнергетикуПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в МончегорскСобственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пора оформить письменные договоры энергоснабжения с филиалом «КолАтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыПлановые отключения в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения