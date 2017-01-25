Кабинет по углубленному изучению Правил дорожного движения открыли в мурманской гимназии

В гимназии № 8 Мурманска открыли кабинет по углубленному изучению Правил дорожного движения. Торжественное мероприятие посетили глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс.

Кабинет оснащён современным учебным оборудованием: интерактивными пособиями, настольными играми, макетами перекрестков. Оно позволит школьникам эффективнее осваивать правила безопасного поведения на дорогах.

– Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности образовательных учреждений Мурманска. Эта работа будет продолжена, – отметил Дмитрий Филиппов.

Это уже девятый подобный кабинет. Также в городских школах открыты 4 учебно-игровые площадки по углубленному изучению правил безопасности дорожного движения, 11 учреждений оснащены электронными светодиодными схемами безопасных маршрутов движения.

– Сегодня каждое третье общеобразовательное учреждение в городе имеет соответствующие методические комплекты, необходимое оборудование. Посещать эти площадки могут и ребята из близлежащих школ, – рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов.

Кроме того, организована совместная работа с ГИБДД УМВД России по Мурманской области. Проводятся профилактические акции, месячники безопасности дорожного движения, конкурсы, соревнования. Созданы отряды юных инспекторов дорожного движения, в которые входят около 450 мурманских школьников.

Практика показывает, что благодаря системной профилактической работе снижается количество ДТП, совершенных по вине детей.

– Создание таких кабинетов очень актуально. Дети должны быть подготовлены к участию в дорожном движении, – подчеркнул Александр Усс. – Со своей стороны сотрудники ГИБДД взяли на себя обязанность принимать участие в профилактических занятиях.

К слову, продолжится реализация городского проекта «Дорога в школу», в рамках которого отремонтированы проезды к почти 100 социально значимым учреждениям. Для безопасности юных северян в прошлом году установлено 16 светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений.