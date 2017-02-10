Как усовершенствовать свой бизнес? Расскажут и научат в Апатитах

Бизнесменам в Апатитах представляется прекрасная возможность посмотреть на своё дело со стороны во время семинара. Участники семинара-тренинга 11 февраля смогут узнать, какие маркетинговые действия возможны для того, чтобы изменить бизнес к лучшему, повысить продажи и лояльность партнеров, не вкладывая большие суммы денег, не производя тяжёлые и громоздкие изменения в структуре и содержании бизнеса.

В программе семинара будут рассмотрены впросы: точки контакта – пазлы, из которых складывается общая картина; уникальный набор точек контакта бизнеса; использование имеющихся ресурсов своей компании - анализ «точек контакта» с клиентами, анализ слабых зон (практическая работа). Практическая часть семинара: использование существующих ресурсов компании для выхода на новую ступень развития с минимальными финансовыми вложениями.

Организатор мероприятия - Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Участие в семинаре бесплатное.

Время и место проведения семинара: 11 февраля - с 12.00 до 14.30. г. Апатиты, ул.Ленина, 27, 2-й этаж.

Дополнительную информацию по вопросам участия в семинаре можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru. Для посещения семинара-тренинга необходимо перед этим пройти регистрацию на сайте: https://mribi.timepad.ru/events/