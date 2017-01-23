Камень преткновения - личный автотранспорт северян

«Исходя из прогнозов синоптиков, 23 и 24 января будут малоснежными и морозными. А вот 25 января в связи с повышением температуры обещают обильный мокрый снегопад с налипанием, - акцентировала внимание присутствующих на оперативном совещании Ирина Норина, глава администрации ЗАТО г.Североморск. - Это означает, что уже к существующим проблемам добавится гололедица и ухудшение состояния дорог. Поэтому перерыв предстоящих двух суток вам нужно максимально использовать для расчистки дорог, уборки тротуаров, остановочных пунктов и вывоза снега».

В оперативном совещании приняли участие директор МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» Р. Анофриев, генеральный директор ООО «Автодорсервис Плюс» И. Назаренков, генеральный директор ООО «Северные строительные системы» А. Репишевский, заместитель директора «СЖКХ» Василий Ересь. Дополнительно на совещание были приглашены представитель СУ ФПС № 48 МЧС России и главный врач ЦРБ В. Карпенко.

Руководители всех служб, ответственных за решение вопросов очистки муниципалитета от снега и вывоз снежных масс, отчитываясь перед главой администрации о ходе работ в выходные дни, не жаловались на погоду, на трудности с лопатами и спецтехникой. Камень преткновения у всех один – личный автотранспорт жителей.