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Мурманская область. Арктика26.12.16 10:10

Капитана рыболовного судна осудили за незаконную добычу краба камчатского

Вступил в силу приговор Первомайского районного суда г.Мурманска в отношении капитана судна, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как установлено в ходе предварительного следствия, в июне 2016 года рыболовецкое судно осуществляло промысел рыб донных пород в исключительной экономической зоне РФ в районе «Прибрежный восточный» Баренцева моря. В соответствии с разрешением, выданным Баренцево-Беломорским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, для добычи водных биологических ресурсов использовался донный трал. При подъёме донного трала на борт судна капитаном был обнаружен прилов краба камчатского, который он решил единолично присвоить.

В результате умышленных действий капитана рыболовецкого судна незаконно добыто свыше 240 кг варено-мороженого мяса краба камчатского. Согласно выводов ихтиологической экспертизы, водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен крупный ущерб на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, представил квитанцию, свидетельствующую о полном возмещении причиненного преступлением ущерба.

После оценки собранных доказательств с учётом указанных смягчающих наказание обстоятельств за совершение незаконной добычи водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба с применением самоходного транспортного плавающего средства с использованием своего служебного положения судом вынесен обвинительный приговор, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

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