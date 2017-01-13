Кировск готовится к принудительному спуску снежных лавин

В Кировске 15 января - с 11.00 до 15.00 будут проводиться работы по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 22-23 (горы Юкспор), расположенными над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская.

В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5, 6 по улице Советская; №№ 21, 25а по улице Кирова.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска, перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал.

В целях обеспечения безопасности жителей указанных выше домов, спасатели убедительно просят на указанный период времени покинуть занимаемые жилые помещения и исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская.

Для кировчан, у которых отсутствует возможность на указанный период времени разместиться в безопасном помещении, будет предоставлена возможность разместиться в здании ЦДТ «Хибины» (турбаза «Рябинушка», улица Советская, 8).

В период подготовки и проведения работ категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах:

- у подножья горы Юкспор (на всей протяжённости),

- во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская,

- на открытой местности дворовых территорий многоквартирных жилых домов №№ 10, 13, 16 и 16 по улице Комсомольская, №№ 5, 6 по улице Советская и №№ 21 и 25а по улице Кирова.

В указанный период времени будет полностью ограничено движение транспорта по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская.

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определённых участках местности.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89 (круглосуточно).