Кировск попал в четвёрку ТОРов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании четырёх территорий опережающего развития (ТОР) в Челябинской области, Смоленской области, Республике Коми и в Мурманской области.

«Информирую о том, что подписано решение о создании ТОРа в городе Бакал в Челябинской области, ТОР в Дорогобуже - это Смоленская область, затем ТОР в Емва - Республика Коми, и ещё ТОР на территории Мурманской области в городе Кировск», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что все четыре города являются монопрофильными населенными пунктами, где необходимо применять технологии и создавать условия для роста малого и среднего бизнеса, которые позволят избавиться от монопрофильности этих городов. Глава правительства отметил, что в последнее время на территории РФ создается много территорий опережающего развития, преимущественно в моногородах.

- Тем не менее, надо проанализировать, что происходит и в уже созданных ТОРах, и создаваемых, - подчеркнул премьер-министр.