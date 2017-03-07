Кировску дан шанс стать территорией опережающего социально-экономического развития в моногородах

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития в городе Кировске. Об этом глава правительства России сообщил вчера на совещании с вице-премьерами, которое было посвящено итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

«Только что я подписал четыре документа о создании новых территорий опережающего развития: «Бакал» в Челябинской области, на территории Бакальского округа, ТОР «Дорогобуж» – Смоленская область, ТОР «Емва» в Республике Коми и ТОР на территории Мурманской области, в городе Кировске. Всё это, подчёркиваю, монопрофильные населённые пункты, где необходимо применять правила, установленные действующим законом о территориях опережающего развития, создавать условия для роста различного бизнеса, в том числе малого и среднего, что позволит уйти от монопрофильности этих территориальных образований», – сказал Дмитрий Медведев.

Таким образом, Мурманская область вошла в первую двадцатку регионов, где принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. В конце 2016 года соответствующая заявка была одобрена на федеральном уровне. В ней были определены два главных направления дальнейшего развития Кировска: реализация туристических проектов в рамках туристско-рекреационного кластера «Хибины» и создание площадок для сервисных производств, направленных на обеспечение деятельности горно-химических предприятий Мурманской области. В настоящее время соответствующее постановление принято правительством Российской Федерации. В рамках предстоящей работы планируется создать более 500 рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций составит около 300 млн рублей.

«Для нас это знаковое решение. При его подготовке велась плотная совместная работа с федеральными органами власти, муниципалитетом, градообразующим предприятием, с потенциальными инвесторами, и теперь мы выходим на качественно новый уровень. Постановление, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, принципиально расширяет возможности Кировска по уходу от монозависимости, формирует новый ресурс для развития территории и создает дополнительные условия для занятости наших граждан», – сказала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.