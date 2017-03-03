Мурманская область. Арктика03.03.17 07:40
Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан на концерт «Март на крыше»
5 марта в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан на концерт «Март на крыше», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
В исполнении участников клуба авторской песни прозвучат любимые весенние песни: «Жил был мартовский кот», «Весенний блюз», «Капитан бравый», «Домовой», «Самую любимую», «На подоконнике жмурится кот», «Луч солнца золотого» и многие другие.
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