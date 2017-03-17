«Книжные бобры» собираются обсудить книги «Голос монстра» и «Остров сокровищ»

19 марта в 16.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится собрание клуба любителей чтения «Книжные бобры». Участники клуба обсудят книги - «Голос монстра» Патрика Несса и «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона.

Повесть американского писателя Патрика Несса - мрачная история о важных вещах, взрослении и потерях. Тринадцатилетний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить все ощущения и прийти к пониманию ему помогает монстр из его снов, старое тисовое дерево.

«Остров сокровищ» Роберта Стивенсона повествует о приключениях, поисках сокровищ, столкновении с пиратами и затерянном острове.

Ребята обсудят особенности этих произведений, определят, на что нужно обращать внимание, когда читаешь детско-юношескую книгу.