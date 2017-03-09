«Колдуют руки над картиной» - состоится открытие выставки картин незрячей художницы Светланы Зоновой

9 марта в 16.00 в творческой галерее Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих состоится открытие выставки картин «Колдуют руки над картиной» незрячей художницы Светланы Зоновой.

Светлана Владимировна Зонова (творческий псевдоним Лана Норд) - поэт, прозаик, исполнитель авторских песен, художник пластилиновой живописи. Как поясняет сама художница, пластилиновая живопись – это изображение художественных образов пластилином.

Выставка «Колдуют руки над картиной» – это третья персональная выставка Светланы. На ней представлено 30 картин, выполненных из пластилина в жанре натюрморта и пейзажа.

На открытии выставки сотрудники библиотеки организуют он-лайн общение со Светланой с помощью интернет-мессенджера Скайп. Она поделится своими достижениями и расскажет о том, кто помогает ей в творчестве.