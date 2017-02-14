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Мурманская область. Арктика14.02.17 09:26

Колэнерго работает в режиме повышенной готовности

В Мурманске наблюдается усиление северо-западного ветра, снег с дождём. Скорость ветра может достигнуть в порывах до 22-27 м/с, на побережье - 34 м/с. В связи с прогнозируемым ухудшением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

С 21 часа 13 февраля в Колэнерго действует режим повышенной готовности.

В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты компании проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8- 800-333-02-52.

 

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