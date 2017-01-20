Колэнерго работает в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погоды

В Мурманской области прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье Кольского полуострова - до 27 м/с. В связи с прогнозируемым ухудшением метеорологической обстановки в Мурманской области филиал МРСК Северо-Запада «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

С 6.20 20 января в филиале Колэнерго введён режим повышенной готовности.

На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты филиала Колэнерго проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.