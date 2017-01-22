Мурманская область. Арктика22.01.17 18:45
Количество домов в Мурманске, попавших в зону устранения аварийной ситуации, сократилось до 12
Как сообщает оперативный штаб в администрации города Мурманска, работа Мурманской ТЭЦ восстановлена. Котлы запущены и выведены на необходимую мощность, циркуляция теплоносителя восстановлена. Дома подключены к тепло- и горячему водоснабжению.
В настоящее время количество домов, попавших в зону устранения аварийной ситуации, сократилось до 12.
Как заверяют энергетики, их подключат к теплоснабжению в ближайшие часы. Оперативный штаб продолжает работы по ликвидации последствий аварии.
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