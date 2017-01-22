Количество домов в Мурманске, попавших в зону устранения аварийной ситуации, сократилось до 12

Как сообщает оперативный штаб в администрации города Мурманска, работа Мурманской ТЭЦ восстановлена. Котлы запущены и выведены на необходимую мощность, циркуляция теплоносителя восстановлена. Дома подключены к тепло- и горячему водоснабжению.

В настоящее время количество домов, попавших в зону устранения аварийной ситуации, сократилось до 12.

Как заверяют энергетики, их подключат к теплоснабжению в ближайшие часы. Оперативный штаб продолжает работы по ликвидации последствий аварии.