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Мурманская область. Арктика02.03.17 11:25

Количество «займов до зарплаты» в одни руки ограничат, а с нелегальными кредиторами собираются бороться современными технологиями

Банк России и участники микрофинансового сектора должны окончательно определиться с параметрами новых ограничений, которые будут действовать на этом рынке, пишет «Российская газета». «Число займов до зарплаты, которые может получить один заёмщик, вряд ли может превышать количество зарплат. Принимая решение о конкретном количественном ограничении, мы будем ориентироваться именно на этот принцип», - уточнил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута.

Как отмечает М. Мамута, введение ограничений отсечёт часть заёмщиков от займов, но это правильно. «Если ты неплатежеспособен, беря очередной заём, ты проблему не решаешь, а усугубляешь», - заметил он.

Новые меры, призванные оградить граждан от попадания в долговую яму, будут заложены в базовые стандарты работы МФО. Их сейчас вырабатывают саморегулируемые организации (СРО) микрофинансового рынка, следуя требованиям Банка России.

Документ будет обязателен для исполнения всеми компаниями. При этом ограничения по количеству выдаваемых займов, возможно, вступят в силу не сразу. С Банком России обсуждается возможность введения переходного периода, рассказал «РГ» замдиректора СРО «МиР» Андрей Паранич.

По словам начальника Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБР Ильи Кочеткова, в реестре Банка России осталось 2484 микрофинансовые организации. За прошлый год число МФО сократилось на 28%.

Банк России, стремясь к тому, чтобы на микрофинансовом рынке, как и на банковском, остались только добросовестные игроки, уже принял серьёзные меры для защиты прав потребителей, которые пользуются услугами МФО. Однако есть ещё нелегальные кредиторы, которые кредитуют в подворотне, «размножаются» объявлениями на столбах и заборах, не сдают никакой отчетности и не подчиняются никаким требованиям. И их массовой зачистки не произошло.

Как признает Илья Кочетков, выявление нелегальных кредиторов процесс очень сложный. По его словам, в прошлом году было выявлено около 1400 нелегальных кредиторов. «Сейчас во взаимодействии с «Яндексом» планируем запустить систему, которая будет «выхватывать» нелегальных кредиторов из всего пространства Интернета, включая поисковые системы и социальные сети», - сказал Кочетков.

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