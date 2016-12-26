Количество жалоб, поступивших в Отделение Мурманск от северян, увеличилось почти в девять раз за последние четыре года

В Мурманске прошло итоговое заседание комиссии по банкам и банковской деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Основным вопросом заседания стала деятельность Центрального банка Российской Федерации, и в частности, Отделения Мурманск, в области повышения финансовой грамотности населения.

С информацией о данном направлении выступила начальник отдела банковского надзора Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Алла Рогачева.

Как было отмечено, современный финансовый рынок интенсивно развивается, появляются новые продукты для населения, расширяется как спектр продавцов, так и ассортимент услуг. Одним из показателей грамотности населения в области финансовых услуг являются поступающие в Банк России обращения и жалобы. Количество жалоб, поступивших в Отделение Мурманск, увеличилось почти в девять раз за последние четыре года.

Чтобы помочь гражданам лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах, Банк России ведет работу по повышению финансовой грамотности населения.

Отделение Мурманск активно сотрудничает с учебными заведениями как города Мурманска, так и Мурманской области. С каждым годом росло количество населенных пунктов, в которых сотрудниками Отделения Мурманск проводились лекции по финансовой грамотности.

Возросло не только количество населенных пунктов, в которых проводились лекции, но и количество мероприятий. Так в 2013 году проведено 22 лекции, а в текущем году их количество выросло в два раз - 45 лекций. Наибольшее число лекций проведено в учебных заведениях города Мурманск (31 лекция в 2016 году).

На протяжении 2016 года Отделение Мурманск продолжило активную работу по повышению финансовой грамотности населения. Всего в 2016 году проведено порядка 45 мероприятий просветительского характера, в том числе лекции, неделя финансовой грамотности, мероприятия Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», проведение экскурсии в Отделении Мурманск.

В целях популяризации истории Банка России и направления его деятельности в Отделении Мурманск начата работа по созданию Музейно-экспозиционного фонда.

18 марта 2016 года впервые за всю историю существования Отделение Мурманск открыло двери для проведения экскурсии 10 школьникам Мурманского академического лицея. Для ребят провели экскурсию по офису Отделения, рассказали о работе сотрудников банка, а также продемонстрировали работу банковской техники - оборудование по пересчету банкнот и монет, дозиметр, детектор по определению подлинности банкнот. Кроме этого, участников экскурсии обучили определять подлинность банкнот Банка России. Экскурсия завершилась проведением викторины, вручением памятных сувениров, чаепитием.

В 2016 году впервые Банк России провел День открытых дверей сразу во всех территориальных учреждениях. 1 октября жители России - от Калининграда до Камчатки - смогли увидеть главный банк страны изнутри, узнать больше об истории нашей организации и повысить свою финансовую грамотность. Одним из главных проектов, объединившим всех участников, стало голосование за символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Отделение Мурманск не осталось в стороне от столь масштабного события, за период проведения Дня открытых дверей мероприятие посетили 393 человека. Все желающие могли ознакомиться и принять участие в голосовании, осмотреть инкассаторскую машину, а также прослушать лекции про наличные деньги и про деятельность Банка России.

Также в рамках работы по повышению финансовой грамотности населения Центральным банком Российской Федерации подготовлены информационные брошюры «Микрофинансовая организация» и «ОСАГО+».

В брошюре «Микрофинансовая организация» содержится полезная информация об особенностях функционирования микрофинансовых организаций, полной стоимости займа, видах микрозаймов, порядке их оформления и погашения.

Брошюра «ОСАГО+» поможет гражданам разобраться в вопросах изменения законодательства по ОСАГО, в том числе повышения выплат за вред, причиненный жизни и здоровью, и за материальный ущерб, а также увеличения лимита выплат по европротоколу.

В наступающем 2017 году Отделение Мурманск намерено продолжить работу, направленную на повышение финансовой грамотности населения путем участия в открытых уроках, проводимых на базе школьных учреждений, проведения лекционных занятий в высших учебных заведениях, встречи с воспитанниками детских домов. Особое внимание планируется уделить пенсионерам, поскольку пожилые люди сегодня являются одной из наиболее уязвимых групп населения, испытывающие трудности в освоении банковских продуктов.

В ходе заседания члены комиссии также обсудили внутренние вопросы: подвели итоги работы за 2016 год, обсудили планы работы комиссии на следующий год. Члены комиссии намерены продолжать участие в социально-значимых проектах области, в частности, в ежегодном региональном празднике профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017». Также участники заседания пришли к мнению, что представителей банковского сообщества региона необходимо подключить к работе Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ по повышению финансовой грамотности населения региона, ведь именно банкиры должны быть заинтересованы в финансово грамотных клиентах. Такие клиенты потенциально более надежные, поскольку знают и просчитывают все варианты своих финансовых взаимоотношений с банками.