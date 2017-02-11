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Мурманская область. Арктика11.02.17 07:00

Коллектив АО «Электротранспорт» поздравляют с 55-летием предприятия

Губернатор Марина Ковтун вчера приняла участие в торжественном собрании, посвященном 55-летию АО «Электротранспорт». Со сцены областного Дворца культуры им. С.М. Кирова глава региона приветствовала работников и ветеранов предприятия. «Появление троллейбусов на улицах Мурманска стало повышением его статуса, признаком того, что всё здесь всерьёз и надолго», – отметила  Марина Ковтун.

Губернатор подчеркнула, что сегодня невозможно представить жизнь областного центра без троллейбуса, самого северного в мире, он стал такой же достопримечательностью, как Кольский залив, морской порт и памятник Алёша. При этом главной гордостью «Электротранспорта» Марина Ковтун назвала коллектив предприятия, который на сегодняшний день насчитывает более 1600 человек.

«Это прекрасный коллектив, в котором есть трудовые династии, в котором многие отработали более полувека, сохраняя верность предприятию. Вы никогда не подводили своих пассажиров», – подчеркнула Марина Ковтун.

Глава региона вручила сотрудникам предприятия высокие региональные и ведомственные награды. Нагрудным знаком «Почётный работник горэлектротранспорта» награжден водитель троллейбуса Виктор Семёнов. Почётную грамоту Министра транспорта РФ получила водитель троллейбуса Галина Евсеенко. Благодарность Министра транспорта РФ губернатор вручила водителям троллейбуса Наталии Борисовой, Николаю Губанову, Константину Зубко, Игорю Морозкину, водителям автобуса Василию Горнаку и Михаилу Знаскевичу, водителю автомобиля Сергею Жиганову, мастеру Олегу Кондрашову, кондукторам Валентине Ладкиной и Любови Сафроновой, слесарю по ремонту автомобилей Дмитрию Павленко, водителю троллейбуса по перегону, обкатке, расстановке Александру Стрюкову.  Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждены электрогазосварщик Андрей Иванов, водитель троллейбуса Александр Карташов, заместитель начальника службы Лидия Усикова.

Благодарность губернатора Мурманской области объявлена аккумуляторщику Василию Ромахову, водителю автобуса Владимиру Суслову, водителю троллейбуса Алексею Тимонькину, электросварщику Юрию Фёдорову, кондуктору Надежде Чемодуровой.

В своем приветственном слове руководитель «Электротранспорта» Сергей Коробков дал отличную оценку всем службам и особенно тепло поблагодарил ветеранов предприятия за их преданность делу и профессионализм. Отдельные слова благодарности Сергей Коробков выразил первым лицам правительства Мурманской области и администрации Мурманска.

«Без их постоянного внимания и помощи коллективу было бы очень сложно поддерживать высочайший уровень нашей северной транспортной марки, и не только поддерживать, но в любых условиях идти вперед», – отметил Сергей Коробков.

Предприятие поздравили также министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, представители городской администрации и Мурманской областной думы.

– Троллейбус прочно вошел в жизнь горожан и сегодня трудно представить без него наш заполярный город, – отметил спикер Сергей Дубовой в своём приветствии. – Этот удобный, популярный и экологически чистый вид транспорта, прочно занял своё почётное место в городской автотранспортной системе. Более того, он стал достопримечательностью столицы Кольского Заполярья, как самый северный троллейбус в мире.

Парламентарий поблагодарил всех специалистов, кондукторов, водителей за ответственность, добросовестность, заботу о пассажирах, большой вклад в развитие города, подчеркнув, что своим каждодневным трудом они обеспечивают стабильную работу Электротранспорта.

Особые слова благодарности депутат адресовал тем, чья трудовая биография многие годы связана с предприятием, кто является примером достойного отношения к работе и верности избранному делу.

Сергей Дубовой пожелал всем здоровья, новых трудовых достижений на благо мурманчан и вручил Благодарственные письма думы сотрудникам организации – Людмиле Ивановой, Надежде Мишаткиной, Елене Ревенковой.

Торжественное собрание завершилось праздничной концертной программой.

 

 

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