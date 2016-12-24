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Мурманская область. Арктика24.12.16 06:30

Коллектив Кольской АЭС отметил свой профессиональный праздник

В городском дворце культуры г.Полярные Зори заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню энергетика. Евгений Никора поздравил коллектив Кольской атомной электростанции с профессиональным праздником и вручил директору предприятия Василию Омельчуку Памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

На торжественном вечере лучшие сотрудники Кольской АЭС получили региональные награды. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей и в связи с Днём энергетика Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждены  слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования 6 разряда цеха по ремонту оборудования общестанционных систем «Колатомэнергоремонт» – филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт» Евгений Быбин, слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования 6 разряда цеха по ремонту реакторного оборудования «Колатомэнергоремонт» – филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт» Андрей Козлов, электрослесарь по ремонту и обслуживанию  автоматики и средств измерения электростанций цеха тепловой автоматики и измерений филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Александр Белов, мастер электрического цеха филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Евгений Булавин, техник санатория-профилактория филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Марина Мананникова, мастер цеха обеспечивающих систем филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Сергей Сорбалэ.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Мурманской области и в связи с Днём энергетика Благодарность губернатора Мурманской области объявлена заместителю директора по противоаварийной готовности филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Александру Бондарчуку, начальнику отдела учёта капитальных вложений бухгалтерии филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Евгении Гончаренко, экономисту отдела производственно-технической комплектации филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Ольге Джерелий, начальнику смены блока атомной станции филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Сергею Омельчуку, лаборанту химического анализа химического цеха филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Андрею Оттеву, электромонтеру по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Татьяне Плаксиной, технику турбинного цеха филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Ольге Поляковой, заместителю директора по экономике и финансам филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Олегу Попову, инженеру электрического цеха филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Андрею Рассоветскому, слесарю по ремонту реакторно-турбинного оборудования цеха централизованного ремонта филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция Владимиру Ревнивцеву, заместителю начальника цеха по обращению с радиоактивными отходами филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Виктору Савельеву.

 

 

 

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