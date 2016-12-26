Мурманская область. Арктика26.12.16 06:25
«Колобок» Мурманского областного театра кукол в рамках новогодней кампании отправился в путешествие по региону
Артисты областного театра кукол продолжают гастролировать по городам и поселкам Мурманской области с новогодними спектаклями. В рамках новогодней кампании артисты театра подарят маленьким северянам новогодние спектакли:
26 декабря в 10.30 – показ спектакля «Колобок» в п. Зверосовхоз (Сельский дом культуры, ул. Зелёная, 14);
26 декабря в 17.00 – показ спектакля «Колобок» в п. Кильдинстрой (Кильдинский городской Дом культуры, ул. Советская, 2);
27 декабря в 10.00 и 12.00 – показ спектакля «Музыкальный переполох» п. Гаджиево (средняя общеобразовательная школа № 279, ул. Душенова, 90а);
28 декабря в 12.00 – показ спектакля «Музыкальный переполох» в п. Мурмаши (средняя общеобразовательная школа № 1, ул. Советская, 18).
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