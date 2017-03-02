Кольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года

На Кольской АЭС началась ремонтная кампания. Масштабная модернизация будет проведена на всех четырех энергоблоках станции. Серьёзная ревизия реакторов позволит существенно повысить безопасность эксплуатации.

1 марта в 19ч. 29мин. первым для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) был отключен от сети энергоблок № 3. Продолжительность ППР на нём составит 50 суток.

«Ремонтная кампания этого года будет весьма насыщенной, - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - Будут проведены масштабные работы по продлению сроков эксплуатации первого и второго энергоблоков АЭС. Так на энергоблоке № 1 будет произведена операция по восстановительному отжигу корпуса реактора, - это признанный во всем мире эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок».

Общая продолжительность ремонта всех четырёх энергоблоков составит 249 суток, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.