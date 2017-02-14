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Мурманская область. Арктика14.02.17 09:59

Кольская АЭС принимает спартакиаду «Спорт АЭС–2017»

С 13 по 17 февраля  в городе Полярные Зори Мурманской области  проходит массовый спортивный праздник «Спорт АЭС–2017». Участие в IX зимней Спартакиаде работников АО «Концерн Росэнергоатом» принимают более 200 спортсменов с Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Смоленской атомных станций и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

В программе спартакиады 5 спортивных дисциплин: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, полиатлон и шахматы.

Откроют соревнования 14 февраля лыжные гонки - мужчины - 5 км, женщины – 3 км, стиль классический. На горнолыжном комплексе «Салма» стартуют соревнования по слалому. Как ожидается, основная борьба за награды развернется между спортсменами трех атомных станций: Кольской, Калининской и Белоярской.

Одновременно с этим в городском Дворце культуры начнется шахматный турнир, а в спортивном зале учебно-тренировочного пункта № 2 Кольской АЭС пройдут состязания по полиатлону – стрельбе и силовой гимнастике.

Вечером 14 февраля на центральной площади г.Полярные Зори, при большом скоплении болельщиков состоится торжественный парад команд участниц спартакиады «Спорт АЭС-2017».

15 февраля вновь пройдут соревнования на лыжном стадионе. На этот раз мужчинам предстоит преодолеть дистанцию 10 км, женщинам – 5 км, стиль гонки – свободный. На горнолыжные склоны выйдут сноубордисты. Как правило, команды сноубордистов формируются  из молодых атомщиков.

16 февраля на лыжные трассы выйдут полиатлонисты. А на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» 16 и 17 февраля пройдет самый зрелищный этап «СпортАЭС-2017» - параллельный слалом–гигант у горнолыжников и сноубордистов.

В заключительный день соревнований, 17 февраля,  на лыжном стадионе пройдут спринт-эстафеты. И в 18.00 в большом зале городского Дворца культуры состоится  Торжественное закрытие IX зимней Спартакиады работников концерна Росэнергоатом» «Спорт АЭС–2017», сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

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