Кольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии

В феврале текущего года Кольская АЭС выработала 997,2 млн кВтч электроэнергии. Этот показатель превышает выработку за февраль 2016 года на 55,9 млн кВтч.

С начала года на КАЭС выработано более 2120 млн кВтч электроэнергии. В работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4 атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1320 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.