Мурманская область. Арктика02.03.17 14:33
Кольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии
В феврале текущего года Кольская АЭС выработала 997,2 млн кВтч электроэнергии. Этот показатель превышает выработку за февраль 2016 года на 55,9 млн кВтч.
С начала года на КАЭС выработано более 2120 млн кВтч электроэнергии. В работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4 атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1320 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.
Комментарии
Loading...
-АналитикаПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 389 человек
-Скоро в эфире15:00«Тайны века: Де Голль Последний великий француз». Документальный фильм (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиКоличество «займов до зарплаты» в одни руки ограничатУдарники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%-PRO ВалютуДоллар вырос почти на 3 копейки, евро снизилось на 2 копейкиРубль снижается на фоне падающей нефти-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергииКольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года-PRO ЖКХ…А куда расселять – непонятно, или Задачу расселения из ветхого и аварийного жилья решить будет крайне затруднительноПлановые отключения в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин