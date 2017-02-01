Кольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч

В конце января Кольская АЭС выдала в энергосистему страны 400-миллиардный кВтч с момента пуска первого энергоблока в 1973 году.

Чтобы выработать такой объём электроэнергии, 10 российским атомным станциям необходимо работать всеми 35 энергоблоками более 2 лет, а тепловой электростанции потребовалось бы более четверти миллиарда тонн угля. Коллектив АЭС встретил его с хорошими производственными и экономическими показателями. В январе 2017 года Кольская АЭС выработала 1123,8 млн. кВтч электроэнергии. Этот показатель превышает выработку за январь 2016 года на 43,2 млн. кВтч.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. Нагрузка АЭС составляет 1520 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.