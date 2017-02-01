Мурманская область. Арктика01.02.17 14:56
Кольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч
В конце января Кольская АЭС выдала в энергосистему страны 400-миллиардный кВтч с момента пуска первого энергоблока в 1973 году.
Чтобы выработать такой объём электроэнергии, 10 российским атомным станциям необходимо работать всеми 35 энергоблоками более 2 лет, а тепловой электростанции потребовалось бы более четверти миллиарда тонн угля. Коллектив АЭС встретил его с хорошими производственными и экономическими показателями. В январе 2017 года Кольская АЭС выработала 1123,8 млн. кВтч электроэнергии. Этот показатель превышает выработку за январь 2016 года на 43,2 млн. кВтч.
В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. Нагрузка АЭС составляет 1520 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.
Комментарии
Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ПолитбарометрПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Нам интересно Ваше мнение31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?Проголосовало: 127 человек
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоСимволы Дальнего Востока и Севастополя появятся на банкнотах 200 и 2000 рублей-PRO ВалютуЕвро подскочил почти на 75 копеек, доллар подрос на 22 копейкиДоллар и евро сегодня начали торги ростом-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 февраляС 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиков-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию