Кольский полуостров оказался на пути циклона, смещающегося со стороны Баренцева моря

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 января текущего года погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря в юго-восточном направлении.

Метель, сильный порывистый ветер и снег с гололедицей внесли свои коррективы в планы многих пассажиров. В аэропорту «Мурманск», временно закрытого со вчерашнего вечера по погодным условиям, произошла задержка вылетов и прилётов уже пяти рейсов. В настоящее время здесь находятся около 70 пассажиров. Для них организовано питание. Также здесь работает оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Неблагоприятные погодные условия вносят коррективу в работу экстренных служб и жизнеобеспечения.

Как «Арктик-ТВ уже сообщало, в филиале МРСК Северо-Запада «Колэнерго» осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты предприятия проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.

Принимаются и дополнительные меры для минимизации возможных последствий происшествий, в том числе по их недопущению на автотрассах в период прохождения неблагоприятных метеоусловий.

На ряде дорог области для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области и оперативные группы Печенгского и Кольского пожарно-спасательных гарнизонов.

В настоящее время на повороте федеральной автодороги Р-21 к ЗАТО Заозерск продолжает действовать подвижный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области. Также развернуты стационарные пункты обогрева на АЗС ООО «Скарус»( 1560 км ) и в кемпинг «Титовка» ( 1590 км ).

Информирование участников дорожного движения о ситуации на дороге, порядке действий и наличии пунктов обогрева проводится Главным управлением МЧС России по Мурманской области при помощи смс-рассылки и оповещения по УКВ радиостанции, настроенной на частоту дальнобойщиков, и через терминальные комплексы ОКИОН.

Главное управление МЧС России по Мурманской области обращает внимание на то, что в горах региона по-прежнему лавиноопасно, потому лучше перенести походы на природу на более благоприятное время и не ходить по необорудованным склонам.

Также настоятельно рекомендуем водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.