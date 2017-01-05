«Коляда, коляда…» - областной краеведческий музей приглашает мурманчан на день семейного отдыха

8 января в 14.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится традиционный день семейного отдыха «Коляда, коляда…».

Юные посетители познакомятся с традициями празднования Рождества, узнают историю главного зимнего праздника «Святки», как раньше украшали рождественскую елку, почему вместо игрушек вешали яблоки, что значит звезда на верхушке и многое другое. Вместе с родителями ребята примерят маски и примут участие в традиционном на Руси обряде – колядовании, а затем посетят мастер-класс по изготовлению сладкого сувенира «Ангелочек».