Команда «Фиксики» школы № 4, занявшая 1 место, примет участие в областных соревнованиях по программе «Безопасное колесо»

В МБОУ ООШ № 3 г.Полярные Зори состоялся муниципальный этап областных соревнований «Безопасное колесо-2017». Соревнования проводились отделом образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, МБУО ИМК РО совместно с отделом ГИБДД г.Полярные Зори и Кандалакшской автошколой ДОСААФ России.

9 команд из школ города и подведомственной территории (МБОУ ООШ № 1 н.п. Африканда, МБОУ ООШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ гимназия № 1) состязались в знаниях основ оказания первой медицинской помощи, знаний правил дорожного движения и ОБЖ, показывали свой уровень фигурным вождением велосипеда.

Лучшим на этапе «Фигурное вождение велосипеда» стал Багулин Александр, обучающийся МБОУ ООШ № 3, 6 «Б» класс, команда «Клаксон».

Лучшим на этапе «Знатоки правил дорожного движения» стал Палилов Максим, обучающийся МБОУ СОШ № 4, 6 «А» класс, команда «Фиксики».

Лучшей на этапе «Оказание первой медицинской помощи» стала Сомова Алина, обучающаяся МБОУ ООШ № 3, 5 «А» класса, команда «Автостоп».

По итогам соревнований была выявлена тройка победителей и призеров: 1 место – МБОУ СОШ № 4, 6 «А» класс, команда «Фиксики»; 2 место – МБОУ ООШ № 1 н.п. Африканда, сборная команда «Автостоп» и 3 место – МБОУ СОШ №4, 5 «А», команда «Лидеры».

Команда МБОУ СОШ № 4 «Фиксики», занявшая 1 место, примет участие в областных соревнованиях по программе «Безопасное колесо», которые состоится в марте 2017 года.