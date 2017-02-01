Команда Кандалакшского индустриального колледжа победила в соревнованиях по пауэрлифтингу среди студентов профессиональных образовательных организаций

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школой 28 января в г.Апатиты состоялись соревнования по пауэрлифтингу в зачёт 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 25 юношей из команд Апатитского политехнического колледжа, Мончегорского политехнического колледжа, Мурманского индустриального колледжа и Кандалакшского индустриального колледжа.

В личном первенстве победу одержали: в весовой категории до 60 кг Евгений Шариков из команды Апатитского политехнического колледжа; в весовой категории до 67,5 кг Вадим Чикаленко из команды Мурманского индустриального колледжа; в весовой категории до 75 кг Максим Курлов из команды Кандалакшского индустриального колледжа; в весовой категории до 82,5 кг Юрий Панкратов из команды Кандалакшского индустриального колледжа.

В командном первенстве победила команда Кандалакшского индустриального колледжа, второе место у команды Апатитского политехнического колледжа, третье – Мончегорского политехнического колледжа.

Все победители награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.