Команда Кандалакшского индустриального колледжа победила в соревнованиях по пауэрлифтингу среди студентов профессиональных образовательных организаций
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школой 28 января в г.Апатиты состоялись соревнования по пауэрлифтингу в зачёт 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.
В соревнованиях приняли участие 25 юношей из команд Апатитского политехнического колледжа, Мончегорского политехнического колледжа, Мурманского индустриального колледжа и Кандалакшского индустриального колледжа.
В личном первенстве победу одержали: в весовой категории до
В командном первенстве победила команда Кандалакшского индустриального колледжа, второе место у команды Апатитского политехнического колледжа, третье – Мончегорского политехнического колледжа.
Все победители награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.