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Мурманская область. Арктика20.02.17 17:06

Команда Ковдорского района приступила к обучению по управлению проектами развития моногородов в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

Следующим вопросом проведенного сегодня губернатором Мариной Ковтун оперативного совещания стало обучение команд, управляющих проектами развития моногородов. Глава региона напомнила, что, начиная с 2016 года, Фонд развития моногородов организует обучение команд, управляющих такими проектами, в ведущих учебных заведениях страны.

В конце прошлого года обучение на базе Московской школы управления «СКОЛКОВО» успешно прошла команда Кировска, а в минувшую пятницу к обучению в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ приступила команда Ковдорского района. В состав команды включены врио главы Ковдорского района Роман Дурягин и министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, а также представители бизнеса: административный директор АО «Ковдорский ГОК» Иван Фомин, гендиректор АО «Слюдяная фабрика» Петр Кузенков и заместитель гендиректора компании «Вермикулит» Евгений Трушков.

«Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, очень актуально для Мурманской области – у нас сравнительно большое количество таких муниципальных образований. В каждом моногороде будет разработан серьезный план развития, а с течением времени решены важные задачи по уходу от монозависимости», – подчеркнула глава региона.

Марина Ковтун сообщила, что отчёты команды по итогам обучения будут заслушаны на следующем совещании.

 

 

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