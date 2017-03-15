Команда пожарно-спасательной части № 4 – лучшая в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП

В столице Кольского Заполярья среди пожарно-спасательных частей Первого отряда ФПС по Мурманской области состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Состязание являлось отборочным этапом перед предстоящими в конце марта соревнованиями, в которых примут участие лучшие команды территориального пожарно-спасательного гарнизона Мурманской области.

В нынешних соревнованиях участники демонстрировали навыки и умения с помощью аварийно-спасательных инструментов извлечь пострадавших из автомобиля, попавшего в условное ДТП, оказать им первую помощь и передать бригаде скорой медицинской помощи.

Третий результат показала команда ПСЧ-1. Второе место заняли представители СПСЧ-3. Лучшей была признана команда ПСЧ-4.