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Мурманская область. Арктика23.02.17 13:30

Командующий СФ поздравил экипажи кораблей, выполняющих задачи в дальних походах, с Днём защитника Отечества

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил экипажи боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, выполняющих задачи дальних походов.

В настоящее время в дальней морской зоне успешно действуют экипажи большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Георгий Победоносец», спасательного буксирного судна «Алтай» и морского танкера «Дубна», а также ряд других кораблей и судов СФ.

В поздравительной телеграмме командующий отметил вклад, который моряки-североморцы своим напряженным ратным трудом вносят в укрепление обороноспособности нашего государства. Он пожелал всем морякам, находящимся в дальних походах, крепкого флотского здоровья, большого человеческого счастья и семь футов под килем.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тем временем во всех гарнизонах СФ на кораблях и в береговых частях состоялись торжественные построения личного состава с выносом боевых знамён и подъемом Военно-морского флага, а также возложения цветов и венков к памятникам воинской славы.

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