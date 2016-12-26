Комитет по культуре и искусству Мурманской области переехал

С 28 декабря комитет по культуре и искусству Мурманской области будет располагаться по адресу: г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.

Приём документов осуществляется на 1-м этаже вышеуказанного здания, каб. 101.

В связи с переездом в период с 14.00 26 декабря и до конца рабочего дня 27 декабря телефоны и электронная почта комитета будут недоступны.