Мурманская область. Арктика26.12.16 10:03
Комитет по культуре и искусству Мурманской области переехал
С 28 декабря комитет по культуре и искусству Мурманской области будет располагаться по адресу: г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.
Приём документов осуществляется на 1-м этаже вышеуказанного здания, каб. 101.
В связи с переездом в период с 14.00 26 декабря и до конца рабочего дня 27 декабря телефоны и электронная почта комитета будут недоступны.
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