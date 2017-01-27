Коммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить

Официальная позиция Минэнерго Мурманской области: всё что не запрещено - то разрешено, но действовать надо по закону, учитывая интересы всех жителей дома.

Накануне в Мурманске собрались участники рабочей группы, посвященной проблеме электрообогрева в Кандалакше.

В очередной члены группы предложили наложить мораторий на платежи за отопление с 1 февраля 2017 года. Однако большинство участников подчеркнули, что необходимо действовать в рамках правового поля и приняли решение внести необходимые изменения в схемы теплоснабжения муниципалитетов, в частности, Кандалакши и Североморска.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, процедура не быстрая: необходимо выбрать подрядчика, рассчитать тепловые нагрузки, составить схемы теплоснабжения. После того, как проекты будут готовы, их нужно будет вынести на общественные слушания, затем - на голосование в местные Советы депутатов и, наконец, получить визы градоначальников. И только после этого можно будет говорить о законности электрообогрева в Мурманской области.