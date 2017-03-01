«Коммуникационная стратегия музеев» - руководители и специалисты государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области приняли участие в семинаре

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоялся семинар «Коммуникационная стратегия музеев» для руководителей и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области.

На семинаре выступила Анна Михайлова, специалист по продвижению Государственного исторического музея г. Москвы, которая проанализировала критерии эффективности работы в Интернете, а также предложила практические рекомендации по ведению страниц и групп в социальных сетях.

О работе с официальными туристическими порталами Мурманска и Мурманской области рассказали Анна Попова, начальник отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, и Мария Садкова, ведущий специалист отдела инвестиций и предпринимательства Комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Рекомендации по продвижению музейных продуктов на региональном и муниципальном уровнях представили создатель сообщества «Мурманск – столица Арктики» в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Качалов и директор, главный редактор информационного агентства «Би-порт» Вячеслав Городецкий, также о своем опыте работы с информационным порталом рассказала администратор сообщества «Мурманск: что есть и что будет?» Татьяна Боброва.

В заключение мероприятия гости Мурманского областного краеведческого музея посетили интерактивную выставку музея занимательных наук «Фокус».